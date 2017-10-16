(Görüntülü Haber) Eskişehir polisi, iki otomobilde 950 gram esrar ele geçirdi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı iki otomobilde 950 gram esrarla, 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir- Alpu karayolunda durdurduğu bir otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil farı içerisinde 400 gram esrar bulundu. Ekipler, otomobil sürücüsü Murat K. ile yanında oturan arkadaşı Tolga G.\'yi gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi\'nde şüphe üzerine bir aracı daha durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun paspasının altında, 550 gram esrarla, 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Özkan Ü.\'yü gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.