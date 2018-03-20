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(Görüntülü Haber) Eskişehir Belediyesi'nden 'sarhoş adam heykeli' (Röportajlar 2)

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi'nce alkolün zararlarına dikkat çekmek için 'Şişede durduğu gibi durmaz' yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sızmış adam heykeli, Tepebaşı ilçesine konuldu

20 Mart 2018 23:02

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nce alkolün zararlarına dikkat çekmek için \'Şişede durduğu gibi durmaz\' yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sızmış adam heykeli, Tepebaşı ilçesine konuldu. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerle çeşitli mesajlar vermeyi amaçlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi\'nce Tepebaşı ilçesine \'sarhoş adam\' heykeli konuldu. Belediye tarafından daha önce Porsuk Çayı ile çevresinin temiz kalmasına dikkat çekmek için \'Kovadan balık tutan adam\' ve \'Çekirdek çitleyen eşek\' heykeli çay kıyısına yerleştirilmişti. Büyükşehir Belediyesi\'nce bu kez, alkolün zararlarına dikkat çekmek için atölyede \'sarhoş adam\' heykeli hazırlatıldı. \'Şişede durduğu gibi durmaz\' yazılı, yanında içki şişesi bulunan, bank üzerinde sızmış adam heykeli, eğlence mekanlarının yer aldığı Hoşnudiye Mahallesi\'nde, \'Barlar Sokağı\' olarak adlandırılan Vural Sokak girişine konuldu. \'Sarhoş adam heykeli\' görenlerin dikkatini çekti.

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