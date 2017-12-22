(Görüntülü Haber) Eskişehir Belediye çalışanlarının 'taşeron' protestosu

Belediye çalışanlarının \'taşeron\' protestosu

ESKİŞEHİR\'de DİSK\'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi belediye işçileri, taşeron düzenlemesini protesto etti.

Tepebaşı Belediyesi\'nde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, belediye önünde toplanarak \'Taşeron kaldırılsın, koşulsuz ayrımsız kadro\' yazılı pankart açtı. Basın açıklamasına, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç da katıldı. Genel-İş Sendikası İl Temsilcisi Günay Ayaz yaptığı konuşmada yüz binlerce taşeron işçisini ilgilendiren bir konunun Kanun Hükmünde Kararname (KHK) konusu edilmesinin hukuksuzluk olduğunu öne sürdü. Ayaz, şunları söyledi: \"Hükümet, taşerona kadro müjdesi verirken şu anda belediye şirketlerinde çalışan 100 bin işçiyi kadro sürecinin dışına itmiştir. İkinci olarak hükümet, belediye hizmetlerindeki taşeron şirketlerde çalışan 400 bin işçiyi de belediye şirketlerine göndererek, taşeronluğu bitirdik söylemini kurmakta ve bizden buna inanmamızı beklemektedir. Yüz binlerce taşeron işçisini ilgilendiren böyle bir konunun Olağanüstü Hal ilanını doğuran sebeplerle hiçbir ilgisi olmadığı halde KHK konusu edilmesi tam bir hukuksuzluktur. Belediyelerce yapılacak bütün işlemlerin işçi sendikalarının içinde olacağı komisyonların yetkisinde yapılmasını talep ediyoruz. Yapılacak düzenlemenin tüm tarafların katkılarıyla, olabildiğince şeffaf bir biçimde, kamuoyunun gözü önünde, olağanüstü hal rejimi etkisinden uzak ve Meclis\'te ele alınmasını savunuyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Basın açıklamasına katılanların,

-Genel İş Sendikası İl Temsilcisi Günay Ayaz\'ın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Haka TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)



(Tür: Yurt)

