(Görüntülü Haber) Eşinin öldürdüğü Asiye, olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Halit Kılıçer\'in (30), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Asiye Kılıçer\'i (31) tabancayla başına ateş ederek öldürüp, eşinin ilişkisi olduğu öne sürülen amcasının oğlu Adem Kılıçer\'i (31) de yaralayarak intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Asiye Kılıçer\'in olaydan birkaç gün önce hap içerek intihara kalkıştığı, çiftin de önceki gün boşanmak için avukatla görüştüğü belirtildi. Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki kamyon garajında meydana geldi. Ereğli\'de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer, iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye\'nin cep telefonuna gelen mesajlarından, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, bacanağı Bayram Oğul (44) ile birlikte 68 BA 562 plakalı otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi. AMCASININ OĞLUNU VURDU Burada, Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında kavga çıktı. Yanındaki silahını çeken Kılıçer, Adem Kılıçer\'in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşi ve Bayram Oğul ile birlikte geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrıldı. OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ Halit Kılıçer, yolda eşi Asiye Kılıçer\'in başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayram Oğul da panikle yakındaki Saman Pazarı’nda durup polisi aradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer\'in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. \'NEFSİME YENİK DÜŞTÜM\' Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer\'in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı tahmin edilen, \'Ben namussuzun birisiyim. Çok kötü bir şey yaptım. Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halit\'im, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim. Kendi pisliğimi kendim temizleyeceğim. Ne olur çocuklarıma, guzularıma iyi bakın. Halitim, yemin ederim onu sevmedim. Tek seni sevdim. Tek sana kıyamazdık, tek seni kıskanırdım. Affet beni canım aşkım\' yazılı mektup bulundu. Kılıçer çiftinin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. 15 GÜN ÖNCE ALDATTIĞINI ÖĞRENMİŞ Olayın tek görgü tanığı olan kamyon şoförü Bayram Oğul, ifadesinde bacanağı Halit Kılıçer\'in, yaklaşık 15 gün önce eşinin, kendisini amcasının oğluyla aldattığını öğrendiğini ileri sürdü. Oğul, \'\'Halit bize, \'Ben eşimden şüpheleniyorum, eşimin kullandığı telefon numarasının dökümünü çıkarttım. Eşim beni amcamınoğlu Adem ile aldatmış\' dedi\'\' diye konuştu. Konuyu Asiye Kılıçer ile de konuştuğunu ifade eden Oğul, \'\'Asiye, Adem\'in kendisine ödemeli olarak çağrı attığını, numarasını bilmediği için de akrabalarımdan biridir diyerek aradığında karşısındaki kişinin Adem olduğunu anladığını söyledi. Adem\'in kendisine \'İlk sen beni aradın, bundan sonra sen beni arayacaksın, yoksa eşine söylerim\' diyerek tehdit ettiğini belirtti. Bu nedenle de Adem ile telefonla görüştüğünü ve konuşmaların sıklaştığını söyledi\'\' dedi. Oğul, aldatma olayının ortaya çıkmasının ardından Asiye ve Halit\'in arasında sorunlar başladığını, Halit ile Adem\'in ise olay gününe kadar hiç karşılaşmadıklarını söyledi. İNTİHARA KALKIŞMIŞ Halit Kılıçer\'in, üzerinde çıkan mektubu Asiye Kılıçer\'in yazdığını ileri süren Oğul, \'\'Asiye 3 gün önce falan mektup yazıp, hap içerek intihara kalkışmış. Halit\'in haberi olunca mektubu Asiye\'den almış\'\' dedi. BİR GÜN ÖNCE BOŞANMAK İÇİN AVUKATLA GÖRÜŞMÜŞLER Oğul, Asiye Kılıçer\'in son iki gündür evlerinde misafir olarak kaldığını ve olaydan bir gün önce baldızı ve bacanağının boşanmak için avukatla görüştüğünü belirtti. Oğul, bacanağı Halit Kılıçer\'in, aynı gün akşam eve gelip, eşi ile Adem\'i yüzleştirmek istediğini ve bunun için birlikte Konya\'ya gitmeyi teklif ettiğini söyledi. \'OLAYI ANLATTI\' Bacanağı Halit Kılıçer\'in, böyle bir olay yapacağını bilmediğini ifade eden Oğul, \'\'Halit, bana yüzleştireceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Adem\'in ağabeyinin otomobiliyle ben, Halit ve Asiye Konya\'ya gelmek için yola çıktı. Gece Konya\'ya geldik. Halit, bizi ağabeyinin evine götüreceğini söyledi, ama götürmedi. Kamyon garajındaki sanayi yakınlarında sabaha kadar üçümüz otomobilde bekledik. Kamyon garajına gittiğimizde, ben ve Halit arabadan inerek Adem\'in yanına doğru gittik. Halit, Adem\'e \'Gel bakalım yüzleşeceğiz\' dedi. Adem, \'Ne yüzleşeceğiz?\' dedi. Birbirlerini itekleyip yumruklaşmaya başladılar. Daha sonra Halit\'in elinde bir silah gördüm. Adem\'e doğrultup iki el ateş etti. Bu esnada Halit\'e yapma diye bağırdım ama Halit beni dinlemedi\'\' şeklinde konuştu. Halit Kılıçer\'in, Adem Kılıçer\'i vurduktan sonra polis merkezine gidip teslim olacağını söylediğini ve bunun üzerine yola çıktıklarını belirten Oğul, \'\'Halit, bana \'Bacanak beni polis karakoluna götür\' dedi. Asiye ise Halit\'e, silahı enişteme ver diye yalvarıyordu. Ancak Halit silahı vermedi. \'Bir şey yapmayacağım beni polis merkezine götürün\' dedi. Yolda giderken Halit\'e, silahı bana vermesini söyledim, vermedi. Seyir halindeyken arkada oturan Halit, \'Benim namusumla kimse oynayamaz\' dedi ve Asiye\'nin kafasına tabancayla ateş etti. Asiye, koltuğun üzerine doğru yığıldı. Aradan bir iki saniye sonra silahı kendi kafasına doğrultup bir el ateş etti. Halit de, Asiye\'nin üzerine doğru yığıldı. Ne yapacağımı şaşırdım. O şokla yakında Saman Pazarı alanına gittim. Polise aradım\" diye konuştu.