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(Görüntülü Haber) Eşinden boşandı, plakasına 'kurtuldum' yazdırıp tur attı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, anlaşamadığı gerekçesiyle eşinden boşanan 25 yaşındaki Rıdvan Çöygün, gelin arabası gibi süslediği otomobilinin ön plakasına 'boşandım', arka plakasına 'kurtuldum' yazdırıp adliye çevresinde tur at

16 Eylül 2017 00:25

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, anlaşamadığı gerekçesiyle eşinden boşanan 25 yaşındaki Rıdvan Çöygün, gelin arabası gibi süslediği otomobilinin ön plakasına \'boşandım\', arka plakasına \'kurtuldum\' yazdırıp adliye çevresinde tur attı. Afyonkarahisar Işıklar Beldesi\'nde oturan bir çocuk babası Rıdvan Çöygün, anlaşamadığı gerekçesiyle 6 yıllık eşi S. Çöygün\'e boşanma davası açtı. Afyonkarahisar Adliyesi\'nde bugün görülen duruşmada, hakim çiftin boşanmasına karar verdi. Çiftin 4 yaşındaki kızlarının velayeti ise anneye verildi. Kararın ardından Rıdvan Çöygün otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, adliye etrafında ve yaşadığı Işıklar Beldesi\'nde tur attı. Çöygün, otomobilinin plakasının ön kısmına \'boşandım\', arka kısmına \'kurtuldum\' arka camına ise \'Cehennemin dibine kadar yolun var\" yazdıran büfe işletmecisi Rıdvan Çöygün, \"Anlaşamıyorduk, geçinemiyoruz. Şiddetli geçimsizlik vardı. Sonunda boşandım. Ben de bu mutluluğumu böyle paylaşmak istedim. Sanırım böyle bir olay da Türkiye\'de bir ilk olacak. Herkes bilsin ki bugün benim en mutlu günüm, inanın düğünümde bile bu kadar mutlu olmamıştım. Oh be dünya varmış, yaşasın huzur, huzur gibisi yok\" dedi.

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