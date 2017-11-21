T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta oyun oynarken düştüğü su kuyusundan çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti(arşiv)

Haber: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA Esenyurt'ta 2 gün önce oyun oynarken dengesini kaybederek su kuyusuna düşen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan 8 yaşındaki Furkan Tibet'in, dün hayatını kaybettiğ

21 Kasım 2017 23:59

Haber: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA Esenyurt\'ta 2 gün önce oyun oynarken dengesini kaybederek su kuyusuna düşen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan 8 yaşındaki Furkan Tibet\'in, dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, 2 gün önce saat 14.00 sıralarında Esenyurt\'ta meydana geldi. Su kuyusunun kenarında oyun oynayan çocuklardan Furkan Tibet, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Furkan\'ın çığlıkları ve arkadaşlarının yardım seslerini duyan çevredekiler çocuğu çıkarmak istedi; ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyudan Furkan Tibet\'i çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Furkan Tibet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Alper KORKMAZDHA EsenyurtFurkan TibetOlayEsenyurtSuFurkanYoğun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24