(Görüntülü Haber) Esenyurt'ta oyun oynarken düştüğü su kuyusundan çıkarılan çocuk hastanede hayatını kaybetti(arşiv)

Haber: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA Esenyurt\'ta 2 gün önce oyun oynarken dengesini kaybederek su kuyusuna düşen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan 8 yaşındaki Furkan Tibet\'in, dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, 2 gün önce saat 14.00 sıralarında Esenyurt\'ta meydana geldi. Su kuyusunun kenarında oyun oynayan çocuklardan Furkan Tibet, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Furkan\'ın çığlıkları ve arkadaşlarının yardım seslerini duyan çevredekiler çocuğu çıkarmak istedi; ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyudan Furkan Tibet\'i çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Furkan Tibet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybettiği öğrenildi.