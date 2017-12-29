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(Görüntülü Haber) Esenler'de kuyumcu soygunu sırasında çatışma: 2 yaralı (3)

* Sıcak anları amatör kamera kaydetti

29 Aralık 2017 15:11

* Sıcak anları amatör kamera kaydetti. * Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA Esenler\'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Esenler\'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Kuyumcu ile soygunculardar biri yaralandı. Diğer 2 soyguncu ise kaçarak uzaklaştı. YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Polis olay yerinde inceleme yapıyor. Kaçan soyguncuları yakalamak için de çalışma başlatıldı.

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