(Görüntülü Haber) Esenler Belediye Başkanı Göksu: Adalet bunlara gerekli cezayı verecek

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN İSTANBUL DHA





Silivri Ceza İnfaz Kurumu\'nda süren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izleyen Esenler Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Tevfik Göksu, \"Ben inanıyorum ki adalet bunlara gerekli cezayı verecek. Milletin vicdanındaki mahkûmiyetleri adaletin de önünde tecelli edecek\" dedi.





Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi sırasında, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da aralarında bulunduğu 34 kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde şehit edilmesiyle ilgili, haklarında 37\'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen 135\'i tutuklu, 143 sanığın yargılandığı davanın 20\'nci duruşması sürüyor. İstanbul 25\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmayı, Esenler Belediyesi Başkanı Ak Partili Mehmet Tevfik Göksu ile Ak Parti İstanbul milletvekilleri İsmet Uçma ve Mehmet Ali Pulcu da izledi.





Duruşmaya verilen ara sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, önce, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde terörist hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit olan askerlere Allah\'tan rahmet diledi, dualarının Mehmetçiklerle beraber olduğunu söyledi. Göksu, \"İnşallah Afrin\'de terör koridoru delinerek, ülkemizin bekasına kasteden ne varsa hepsi tertemiz olacak. Mehmetçiğimiz ne kadar büyük ordu olduğunu ve bu milletin vicdanını Afrin\'de nasıl temsil ettiğini çok iyi gösteriyor. Rabbim onlar güç kuvvet versin\" diye konuştu.





\'ADALET GEREKLİ CEZAYI VERECEK\'





Başkan Göksu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını zaman zaman takip ettiklerini ve artık karar beklediklerini belirterek, şunları söyledi:





\"Her geldiğimiz duruşmada farklı bir çizgi görüyoruz. Daha önceki duruşmalarda daha çok \'görmedik, biliyorum, oynamadık\' şeylerini duyuyorduk. Bu sefer çok farklı bir şekilde, biraz daha militarize olmuş bir şekilde, artık psikolojik travma geçiriyorlar ya da artık her şeylerini kaybetmenin senaryosunu mu oynuyorlar onu bilmiyorum, ama çok farklı bir senaryo oynuyorlar içeride şu anda . Şunu biliyoruz ki 15 Temmuz\'da asker elbisesi giymiş teröristler bu millete kastetti, bu milletin evlatlarını şehit etti, gazi etti. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunlar aslında milletin vicdanına mahkûm olduklarını çok iyi biliyorlar. Adaletin önünde de mahkûm olacaklar, biz bunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü adalet bunları mutlaka yargılayacak ve bunlara gerekli cezayı verecektir. Biz bugün zaten burada isek hem şehit yakınlarımıza hem gazi yakınlarımıza, sizinle beraber olduğumuz ifade etmek için buradayız. Milletin vicdanı ve milletin var olduğunu ve onlarla beraber olduğunu ifade etmek için buradayız. Bir taraftan da adaletimize, yargımıza, milletin vicdanı, milletin beklentisini bir an önce bunların kararını verip, mahkûm olmalarını ve 15 Temmuz\'da bu millete yaşattıkları acının bedelini hiç olmazsa ödemelerini arzu etmek için buradayız. Ben inanıyorum ki adalet bunlara gerekli cezayı verecek. Milletin vicdanındaki mahkûmiyetleri adaletinde önünde tecelli edecek.\"





Türkiye\'ye başkaldırmaya kalkışan teröristlerin bugün kafalarının ezildiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, şöyle dedi:





\"Bunlar da adları farklı teröristler grubu olarak, bir yerde PKK, bir yerde PYD, bir yerde FETÖ. Buradakiler FETÖ olarak herhalde uluslararası aktörlerin kendilerine yan çıkacağını düşünüyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu millet nice uluslararası aktörleri tarihin çöplüğüne gönderdi. Bu millet hiçbir zaman kendi geleceğine başka aktör için hesap yaptırmaz. Bu millet hiçbir zaman kendi üzerinde de ameliyat yaptırmaz. Bu millet 15 Temmuz\'da iki şeyi çok önemli gördü: Birincisi; liderin varlığının, milletin birliğini ve dirliğini nasıl muhafaza ettiğini gösterdi. Cumhurbaşkanımızın o sağlam iradesi ve o heyecanıydı ve milleti ile olan bütünleşmişliğiyle beraber darbeyi püskürttü. Diğer taraftansa; bugüne kadar \'gel git\' denen ülke olmadığını, başkalarının gündemini belirlediği değil, başkalarının gündemini belirleyen bir ülke olduğumuzu Afrin\'de gösterdik, El Bab\'da gösterdik. Daha önce terörle mücadelede gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz katilleri bilsinler ki bu millet her daim var olacak. Onlar bu milletin vicdanında katiller ve kendilerine silah çekmiş katil sürüleridir.\"