(Görüntülü Haber) Erzurum Valisi de muhtarlarla Kerkük türküsüyle buluştu

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Valisi Seyfettin Azizoğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü\'nde mahalle muhtarlarıyla \'Kerkük türküsü\' ile buluştu. Vali Azizoğlu toplantı için geldiği salonda Kerkük türküsüyle karşılanırken, ayrılırken de aynı türküyle veda etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önceki gün muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının açılışında Kerkük türküsü çalınması Erzurum\'a da örnek oldu. 19 Ekim Muhtarlar Günü sebebiyle Müftülük Salonu\'ndaki kutlamaya da Kerkük türküsü damga vurdu. Kent merkezindeki mahalle muhtarlarının katıldığı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan\'la birlikte katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, salona girerken Kerküklü sanatçı Ahmet Benne\'nin Yolcu Hoyratı çalınmaya başladı. Muhtarlarla tokalaşarak salondaki koltuğuna oturan Vali Azizoğlu ve beraberindekiler bir süre Kerkük türküsünü dinledi. Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kapılarının her zaman muhtarlara açık olduğunu söyledi. Sekmen, önümüzdeki yıl Erzurum\'da büyük bir hizmet atağı başlatacaklarını da söyledi. HUZURUNUZ İÇİN 24 SAAT UYUMUYORUZ Muhtarlar Günü\'nü kutlayarak sözlerine başlayan Vali Seyfettin Azizoğlu, milletin huzuru ve rahatı için 24 saat uyumadan görev yaptıklarını söyledi. \"Bizim canımız bu millete feda olsun\" diyen Vali Azizoğlu, \"Sizler, bu millet rahat yaşayasınız diye, sıkıntı çekmeyesiniz diye biz hepimiz, devletin tüm görevlileri 24 saat ayaktayız. Biz 24 saat uyanık kalacağız ki sizler rahat uyuyasınız. Erzurum\'da bu konuda çok değerli devlet adamları, asker ve polis ve yetkililer bulunuyor. Bu arkadaşlarımızla Erzurum\'un emniyetini güvenliğini, asayişini temin etmede bir an bile boşluk bırakmadan göreve devam ediyoruz\" diye konuştu Konuşmasında geçtiğimiz hafta anıt yapılarak 27 sene sonra anılan şehit muhtar Sinan Sinanoğlu\'nu anlatarak devam eden Vali Azizoğlu, \"Şenkaya\'nın Beşpınarlar Köyü Muhtarı Sinan Sinanoğlu, 90\'lı yıllarda köye musallat olan eşkıyaya fırsat vermemek için silahla mücadele etmiş. PKK\'nın elindeki silahı alarak köye gelen eşkıyaya karşı mücadele ederken eşiyle birlikte şehit düşmüş. Şenkaya Kaymakamı şehit muhtar için şehitlik yaptırmış. Biz de köye giderek 27 sene sonra da olsa muhtarı andık, şehitliği açtık. Oradaki insanların yaşadığı mutluluğu hepimiz gördük. Vatanı milleti için şehit olan, canını veren insanların 27 sene sonra da olsa hatırlanması onları da mutlu etti, ben de duygulandım\" dedi. Konuşmaların ardından kutlamalar sona ererken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, muhtarlara günün hatırası için birer saat hediye etti.