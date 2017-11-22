(Görüntülü Haber) Erzurum beyaza büründü (2)

KAZALAR OLDU Erzurum\'da yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi ve yaralamalı trafik kazası meydan geldi. Erzurum\'dan Çat ilçesine yolcu taşımacılığı yapan Büyükşehir Belediyesi\'ne ait halk otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yaylageciti mevkinde yan yattı. Kazada 3\'ü ağır, 2\'i polis olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekipleri gitti. AFAD ekipleri otobüsün içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Erzurum\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılıdı.