(Görüntülü Haber) Erzurum beyaza büründü

ERZURUM,(DHA) Erzurum\'da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Son günlerde dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum\'da öğlenden sonra başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Lapa lapa akşam saatlerine kadar süren kar kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırımlarda ve karayolunca kar temizleme çalışması yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşürken, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.