T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

ERZİNCAN'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

08 Aralık 2017 22:13

ERZİNCAN\'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 15.45 sıralarında Çağlayan beldesi yolundaki Yeşilyurt köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan\'dan Kılıçkaya köyüne giden Nuri Paça yönetimindeki 24 DH 663 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan Yıldırım yönetimindeki 24 AC 937 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlar yol kenarına savruldu, 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, 112 Acil\'e de haber verildi. AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Nuri Paça ve aynı araçtaki Mercan Delen (62) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERZİNCANKazaYeşilyurtErzincan KılıçkayaNuri PaçaDHErcan YıldırımACYaralılaraAcilAFADErzincan Mengücek Gazi EğitimAraştırma HastanesiYaralılardanMercan Delen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24