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(Görüntülü Haber) Erzincan Lisesi'nin 600 mezunu Pilav Günü'nde buluştu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Lisesi'nin 600 mezunu, bu yıl ilki düzenlenen 'Pilav Günü'nde buluştu

25 Eylül 2017 21:15

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Lisesi\'nin 600 mezunu, bu yıl ilki düzenlenen \'Pilav Günü\'nde buluştu.

Erzincan\'da 1905 yılında açılan ve 2010 yılından beri Anadolu Lisesi statüsünde eğitim veren Erzincan Lisesi bugüne kadar 14 bin 175 mezun verdi. Erzincan Lisesi Türkiye\'nin dört bir yanında görev yapan valiler, milletvekilleri, profesörler, belediye başkanları, şairler, yazarlar, ressamlar, araştırmacılar, iş adamları ve gazeteciler yetiştirdi. Lisenin bahçesinde düzenlenen Pilav Günü\'ne Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk ve 600 mezun katıldı.Tarihi lisenin Pilav Günü\'ne katılan mezunlar, hasret giderip, eski günleri andı.

Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, etkinlikte yaptığı konuşmada Erzincan Lisesi’nden mezun olanların yıllar boyu önemli görevlerde ve yerlerde bulunmalarından dolayı mutlu olduklarının belirtti. Aziz Gün, \"Tanışmalar heyecan, ayrılıklar ise acı verir. Ya kırılan kalbinizin bir parçasını bıraktırır orada ya da çok güzel anılarla ayrılırsınız. Sizler hayat kitabınızın bir sayfasını burada kapatıp, yeni limanlara yelken açtınız. Sizler mevsimlik açan çiçekler gibi burada çiçek açtınız, ondan sonra yurdun farklı güzel yerlerine gittiniz. Biliyoruz ki gittiğiniz yerlerde yeni açan çiçeklere fırsatlar verdiniz\" diye konuştu.

Erzincan Lisesi Müdürü İbrahim Salar, mezunların yılda bir kez Erzincan dışında toplandığını, bu yıl ilk kez düzenlenen Pilav Günü\'ne de 600 mezunun katıldığını belirtti. Salar, eski öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra sahneye çıkan eski mezunlar, duygu ve düşüncelerini aktardı. Mezunlardan bazıları şiir okudu, bazıları da anılarını paylaştı. Müzik dinletisinin ardından, mezunlara etli pilav ve ayran ikram edildi. Eski mezunlar yıllar sonra okudukları sınıfları gezerek eski günlerini yeniden yaşama imkanı buldu.

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