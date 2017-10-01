(Görüntülü Haber) Erol Evgin, Bursa'da hayranlarıyla buluştu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da hayranlarıyla buluşan Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pop müzik sanatçısı Erol Evgin, \'Altın Şarkılar\' Türkiye turnesi kapsamında Bursa Kültürpark açık hava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Unutulmaz şarkılarını seslendiren usta sanatçı, paylaştığı anılarla da hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı. Yaklaşık üç bin kişinin izlediği konserde Erol Evgin\'in seslendirdiği şarkılardan etkilenen bazı hayranları, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.