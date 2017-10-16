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(Görüntülü Haber) Ergani'deki mühimmat deposu yakınında çıkan yangın, kontrol altında 

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde bulunan 7'nci Kolordu Komutanlığı'na ait mühimmat deposu yakınlarında yangın çıktı

16 Ekim 2017 21:31

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'nde bulunan 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'na ait mühimmat deposu yakınlarında yangın çıktı. Bölgeye Diyarbakır merkezle Ergani\'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler, depo sahasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Ergani ile Çermik ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde yer alan, Diyarbakır\'daki 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'na ait Mühimmat Bölük Komutanlığı sahası yakınlarındaki dere yağında yangın çıktı. Ot ve kamışların tutuşmasıyla saat 16.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle bölgeye tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Önce Ergani\'den daha sonra Diyarbakır merkezden alevlere müdahale etmek üzere ekipler, olay yerine geldi. İtfaiye erleri, yangının mühimmat depolarının bulunduğu sahaya sıçramaması için alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik güçleri de bölgede tedbir aldı. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Diyarbakır Valiliği\'nden yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yangının, iddia edildiği gibi 52\'nci Mühimmat Birlik Komutanlığı\'nda meydana gelmediği belirtilen valilik açıklamasında, \"Askeri alanın dışında, tarlada meydana gelen anız yangınından ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın, söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. 52\'nci Mühimmat Birlik Komutanlığı\'yla ilgili herhangi bir olumsuzluk, söz konusu değildir\" denildi. 

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