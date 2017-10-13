T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Ereğli'de tek katlı ahşap ev yandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi'nde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi

13 Ekim 2017 13:25

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi\'nde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Gökçeler Mahallesi\'nde 80 yaşındaki Nazmiye ve 82 yaşındaki Mustafa Turgut çiftinin yaşadığı tek katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Turgut çifti, hortumla alevleri söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayınca dışarıya çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen Ereğli, Gülüç, Kandilli Belediyeleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu itfaiye ekipleri yangına müdahale eti. Evi tamamen saran alevler, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmayla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiyenin çalışmasını üzüntüyle izleyen yaşlı çifti komşuları teselli etmeye çalıştı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, \"Yangının nasıl çıktığı konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Bizim için şu anda can kaybının olmaması tek tesellimiz. Burada bölgemizde eski evler çoğunlukta. Bu da onlardan bir tanesi. Yaşlı çiftimizi inşallah mağdur etmemek için el birliği ile çalışma yapacağız\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAK EreğliKandilli BeldesiGökçeler MahallesiNazmiyeMustafa TurgutYangınıTurgutBaşarılıEreğli Gülüç Kandilli BelediyeleriTürkiye Taşkömürü KurumuEviKandilli Belediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24