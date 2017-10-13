(Görüntülü Haber) Ereğli'de tek katlı ahşap ev yandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi Kandilli Beldesi\'nde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Gökçeler Mahallesi\'nde 80 yaşındaki Nazmiye ve 82 yaşındaki Mustafa Turgut çiftinin yaşadığı tek katlı ahşap evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Turgut çifti, hortumla alevleri söndürmeye çalıştı. Başarılı olamayınca dışarıya çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen Ereğli, Gülüç, Kandilli Belediyeleri ile Türkiye Taşkömürü Kurumu itfaiye ekipleri yangına müdahale eti. Evi tamamen saran alevler, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmayla diğer evlere sıçramadan söndürüldü. İtfaiyenin çalışmasını üzüntüyle izleyen yaşlı çifti komşuları teselli etmeye çalıştı. Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, \"Yangının nasıl çıktığı konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Bizim için şu anda can kaybının olmaması tek tesellimiz. Burada bölgemizde eski evler çoğunlukta. Bu da onlardan bir tanesi. Yaşlı çiftimizi inşallah mağdur etmemek için el birliği ile çalışma yapacağız\" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.