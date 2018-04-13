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(Görüntülü Haber) Erdoğan: Bölgedeki suların ısınmasının doğru olmayacağını ilettik (1)

Taner YENER - Cansel KİRAZ - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı

13 Nisan 2018 17:57

Taner YENER - Cansel KİRAZ - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası camiden çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan Mimar Sinan Camii\'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan\'a, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti. Camiden çıkışta Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin ve Trump\'la görüşmesinin sorulması üzerine Erdoğan, \"Suriye\'deki gelişmeleri ele aldık. Suriye\'de bir an önce barışın temini noktasında neler yapılabilir? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Tabi bunları ele alırken görüşürken üzerinde ısrarla durduğumuz konu, bölgedeki şu suların ısınmasının doğru olmayacağını ve barışın tesisiyle birlikte bölgede özellikle yaşanan bu trajedinin sona ermesi noktasında taleplerimiz oldu\" dedi.

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