(Görüntülü Haber) Erciyes Dağına 5 santim kar yağdı

Oktay ENSARİ KAYSERİ,(DHA) KIŞ sporları ve Turizm merkezi Erciyes\'e yeni yağışla birlikte 5 santim daha kar yağdı. 3 Mart\'ta düzenlenecek Dünya Snowboard Kayak Şampiyonası öncesi Erciyes\'in 2 bin 200 metredeki Tekir yaylası ile Oteller böjlgesinde kar kalınlığı 2 metre 15 santime ulaştı. Son yağış, şampiyona düzenleme komitesi ile dağdaki işletmecileri de sevindirdi. Erciyes\'deki turistik tesislerin işletmecileri Son yağışla birlikte Erciyes dağında kayak sezonu en az 2 hafta daha uzadı dediler