T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Erciyes Dağına 5 santim kar yağdı

Oktay ENSARİ KAYSERİ,(DHA) KIŞ sporları ve Turizm merkezi Erciyes'e yeni yağışla birlikte 5 santim daha kar yağdı

22 Şubat 2018 16:14

Oktay ENSARİ KAYSERİ,(DHA) KIŞ sporları ve Turizm merkezi Erciyes\'e yeni yağışla birlikte 5 santim daha kar yağdı. 3 Mart\'ta düzenlenecek Dünya Snowboard Kayak Şampiyonası öncesi Erciyes\'in 2 bin 200 metredeki Tekir yaylası ile Oteller böjlgesinde kar kalınlığı 2 metre 15 santime ulaştı. Son yağış, şampiyona düzenleme komitesi ile dağdaki işletmecileri de sevindirdi. Erciyes\'deki turistik tesislerin işletmecileri Son yağışla birlikte Erciyes dağında kayak sezonu en az 2 hafta daha uzadı dediler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oktay ENSARİ KAYSERİDHA KIŞTurizmErciyesMartDünya Snowboard KayakTekirOtellerSon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24