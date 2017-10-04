(Görüntülü Haber) Erbil'de Talabani için anma töreni

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)- IRAK eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani için, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nin merkezi Erbil\'de bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde anma töreni düzenlendi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de bir video mesajı yayımlayarak, 1 haftalık yas ilan edildiğini açıkladı.



Bugün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü Almanya\'nın Berlin kentinde hayatını kaybeden Irak eski Cumhurbaşkanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Sekreteri Celal Talabani için Erbil\'de bir anma töreni düzenlendi. Talabani için düzenlenen anma töreni nedeniyle Erbil-Kerkük karayolu üzerinde bulunan Kürdistan Yurtseverler Birliği binası önünde büyük kalabalık toplandı. Parti binası önünde bulunan Talabani\'nin büyük fotoğrafı önünde toplanan kalabalık, mum yakarak, kurulan masaya çiçek bıraktı. Anma töreninde bazı kişilerin gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, Erbil Polisi KYB binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Celal Talabani\'nin cenaze töreni ile ilgili hazırlıkların devam ettiği belirtilirken, konu ile ilgili KYB yönetiminden önümüzdeki saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.



BARZANİ BİR HAFTALIK YAS İLAN ETTİ



Talabani\'nin vefat haberi üzerine bir video mesajı yayımlayan Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, çok üzgün olduğunu belirterek, Talabani Ailesine başsağlığı diledi. Barzani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi\'nde Talabani\'nin vefatı nedeniyle bir haftalık yas ilan edildiğini de duyurdu. Erbil\'de yas süresinca bayrakların da yarıya indirileceği belirtildi.



Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de Celal Talabani\'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Başbakan Neçirvan Barzani, Celal Talabani’nin Kürdistan devrimleri ve demokrasi mücadelesinde unutulmaz bir role sahip olduğunu belirterek, \"Kürdistan ve Irak halkı, bugün özgürlükçü ve Kürdistan’ın büyük özgürlük mücadelesinin savunucusu olan Mam Celal’in kaybını yaşıyor. Bu üzücü kayıptan dolayı kendim ve hükümetim adına tüm Kürdistan ve Irak halkına, Hero Xan’a, Sayın Kubad Talabani’ye, Sayın Pavel Talabani ve partililere başsağlığı dileklerinde bulunuyorum\" ifadelerini kullandı.