(Görüntülü Haber) Enver Yücel'den 'TEOG yorumu: Cumhurbaşkanına katılıyorum, TEOG kalkmalı

Betül KARABACAK/Faruk KAHRAMAN, İSTANBUL,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı televizyon programında TEOG\'un kaldırılması gerektiğini söylemesinin ardından Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, her yıl yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin girdiği, liselere girişte uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılması fikrini desteklediğini söyledi. \"5 senedir liseye ve üniversiteye giriş sınavı sistemlerinin değiştirilmesi gerektiğine inananlardanım\" diyen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, \"Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi \'TEOG kaldırılmalıdır\' fikrine ben de katılıyorum. Bana göre de kaldırılmalı. 5 senedir liseye ve üniversiteye giriş sınav sistemlerinin değiştirilmesi gerektiğine inananlardanım. Bunun için de üniversitemizde 5 yıldır, lisemizde de 1 yıldır kendi anlayış modelimize göre seçim yapıyoruz\" dedi. \"SINAV BASKISI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARINI YOK EDİYOR\" 1. sınıftan 8. sınıfa kadar bir öğrencinin tamamen hedefi TEOG sınavı olduğunda o öğrenciye sağlıklı eğitim verilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Enver Yücel, \"Sınavın baskısı eğitim öğretim ortamlarını yok ediyor. Sadece öğrencilere bilgi ezberletiyoruz. Bilgi önemlidir ama bilgiyi kullanmak daha da önemlidir. Bilginin kullanılabilmesi için uygulamanın içinde bir öğretim anlayışı var. Dünyada artık buna doğru bir gidişat var. Biz endüstri 4.0\'ı, dijital çağı çocuklarımızla yapacağız. Biz bunu eğitimin değişimiyle yapacağız. Uygulamanın içerisinde bir eğitim öğretim anlayışı yok ise yani STEM programını uygulayamazsak ulaşamayız. Demek oluyor ki bu baskıyı kaldırmamız lazım\" diye konuştu. \"HER OKUL KENDİ ÖĞRENCİSİNİ SEÇEBİLMELİ\" \"Bırakın liseler kendi anlayışına, dinamiklerine, yapısına, kültürüne göre öğrencilerini seçebilsinler\" diye konuşan Yücel, şunları söyledi: \"Her okul kendi öğrencisini seçebilmelidir. Bir lisede 100 tane öğretmen ve yönetici var. Bırakın bu insanlar kendi anlayışına, dinamiklerine, yapısına, kültürüne göre öğrencilerini seçebilsinler. 1 milyon 300 öğrenciyi siz bir sınava hazırlıyorsunuz. Kısıtlı bir kontenjan için bütün öğrencileri burada yarışa sokuyorsunuz. Bu sene TEOG 2\'de 17 bin tane 1. çıktı. Bazı okullar doğum tarihlerine bakarak öğrenci aldı. Zaten çok seçici bir sınav olamıyor. Ben en yüksek puanla öğrenci alan bir okulun kurucusuyum. TEOG sınavlarına göre öğrenci alıyorduk ama bu sene değiştirdik. Çünkü sınav öğrencileri seçemiyor. Biz mülakatla, öğrencinin 8 yıl boyunca yaptığı portfolyoyu ortaya koyuyoruz ve buna göre seçiyoruz.\" \"SINAV SİSTEMİ OBEZİTEYİ DE TETİKLİYOR\" Buluğ çağındaki çocukların tamamen sınav endeksli olarak eve kapatılmalarının obeziteyi de tetiklediğini belirten Yücel, sözlerini şöyle noktaladı: \"Buluğ çağındaki çocukların tamamen sınav odaklı olmaları toplumda obeziteyi de tetikleyen bir davranış oluyor. Eve kapatıyoruz sadece sınava endeksli olarak çalıştırıyoruz. Beden eğitimi, sanat, sosyal sorumluluk projelerinden yoksun bırakıyoruz. 17 milyon öğrenci var. Biz buradan niye sanatçı ve sportmen çıkaramıyoruz? Sadece sınav endeksli bir eğitim öğretim hayatı olursa çıkarmamız mümkün değil. Bunun için okullara güvenmemiz lazım. Her okul kendi öğrencisini seçebilmesi lazım. Bazı okullar sınav yapabilir, bazı okullar farklı sınav yapabilir, bazı okullar mülakat yapabilir. Okullara güvenelim. Okulların farklı anlayış ve kültürde olmalarına da müsaade edelim. Tek sınavla öğrenci alan okullar aslında toplumu tek tipleştiriyor. Bırakın okullar kendi öğrencilerini alabilsin. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın müfredatı zaten zorunludur. Ama eğer farklılıklar ortaya koyarsak belki elastikiyet eğitim de gelebilir diyorum. Bunun için TEOG sınavının kaldırılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşlerine katılıyorum.\"