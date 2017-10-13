(Görüntülü Haber) Enver Yücel: Sınav sistemi sadeleşmiş oldu

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından açıklanan üniversiteye giriş sisteminde karmaşık bir durumun olmadığını belirtti. Yücel, \"Bir şey değişmedi yine siz alanınızla ilgili sınavlara gireceksiniz ve notlarda başarılı olacaksınız\" dedi.



Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde öğrencilere bir sunum gerçekleştiren ve soruları yanıtlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, yeni sınav sistemini değerlendirdi. Üniversiteye giriş sınavının Haziran ayında bir cumartesi günü gerçekleştirileceğini belirten Yücel, “Cumartesi sabah gireceğiniz sınav temel yeterlilik sınavı. 40 Türkçe 40 da matematikten oluşan toplam 80 sorulu bir sınav olacak. Bu sınav temel yeterlilik denilen bir sınav. Bu sınavın ikinci basamak sınavına ise etkisi yüzde 40 olacak. Öğleden sonra ise Türk dili edebiyatı-coğrafya 1, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler testlerinin yer aldığı oturuma katılabilecekler. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda boşa gitmiş bir durum yok. Bundan sonra çalışmalara aynı paralellikte devam edilecek sadece diğerlerinden farklı bir hafta sonu hatta bir günde sınav işiniz halledilmiş olacak. Liselerdeki müfredata uygun bir sınav mekanizması oluşturulmuş. Öğrenci liseye başladığı zaman zaten lise birde bütün dersler ortak, sonra bölüm ve alanlara çalışıyorsunuz” dedi.



TÜRKÇE VE MATEMATİK AĞIRLIKTA



Yeni sistemde Türkçe ve matematik ağırlıklı bir yapının oluştuğunu ifade eden Yücel şöyle konuştu:



“Türkçe anadilimizin yazmamız, okumamız, konuşmamız okuduğumuzu anlamamız açısından önem daha da arttı. Diğeri de matematik. YÖK Başkanı açıklarken, ‘Yurt dışında başarılı olan bazı sınav sistemlerini de inceledik’ dedi. Buradan kastı çok büyük ihtimalle Amerika’daki yapılan üniversiteye giriş sınavlarıdır. Orada matematik ve İngilizceden sınav yapılır. Bu sınava göre öğrenci üniversiteye girer. Ortaöğretim başarı puanınız değişmedi, kat sayı değişmedi. Demek ki bir öğrencinin üniversiteye girebilmesi için ortaöğretim başarı puanı, birinci basamak yeterlilik sınavı, bir de alan sınavından oluşan bir yapı ile oluşturulan puanla üniversiteye giriyor.”



\'BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ\'



Yeni sitemle işin sadeleştiğine işaret eden Yücel, “Öğrencinin üniversitede okumak istediği alanla ilgili liselerde zaten programlar ona göre seçilmişti. Şimdi bu biraz daha netleşti ve detaylandırıldı. Yani artık ‘lise 2 sonra kendi alanını ve yönünü belli et, o testlere çalış.’ Dolayısıyla sınav sistemi sadeleşmiş oldu, daha iyi oldu ama akademik olarak ne değişti? Bir şey değişmedi yine siz alanınızla ilgili sınavlara gireceksiniz ve notlarda başarılı olacaksınız” diyerek açıklamasını tamamladı.



Yücel, daha sonra öğrencilerin de sorularını yanıtladı.

