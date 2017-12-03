T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Engelliler denize maya çalıp sorunlarına dikkat çekti

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya gelen engelliler, yoğurtla denize maya çaldı

03 Aralık 2017 19:25

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde bir araya gelen engelliler, yoğurtla denize maya çaldı. Yaklaşık 100 engelli, yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesi için Kadıköy İskele Meydanı\'nda basın açıklaması yaptı. Yaşadıkları sorunların yıllardır çözümsüz kaldığının dile getirildiği açıklamanın ardından, engelliler ilginç de bir eylem gerçekleştirdi. Nasreddin Hoca kılığına giren bir engelli, sorunlara dikkat çekmek için \"Ya tutarsa\" diyerek denize bir kase yoğurtla maya çaldı. Engellilerin eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da destek verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİDHAAralık Dünya Engelliler GünüYaklaşıkKadıköyMeydanıYaşadıklarıNasreddin HocaEngellilerinCHP Genel Başkan Yardımcısı YaseminCankurtaran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24