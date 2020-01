(Görüntülü Haber) Engelli gençler Zeybek oynadı

MERSİN, (DHA) MERSİN\'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte; bedensel, zihinsel, işitme ve görme engellilerle bir araya gelirken renklik görüntüler yaşandı. Etkinlikte engelli gençlerin Zeybek oynaması ile modern dans gösterileri salonu dolduranlarca uzun süre alkışlandı. Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi?ndeki etkinliğe Belediye Başkanı Hamit Tuna, engeliler ve aileleri katıldı. Türkiye Beyazay Derneği Şubesi, Mersin Sakatlar, Görme Engelliler, Ortopedik Engelliler ve İşitme Engelliler Dernekleri ile birlikte organize edilen etkinlikte, engelli öğrencilerin zeybek oyunu ve Mersin İşitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği öğrencilerinin modern dans gösterileri ise salondakilerden büyük alkış aldı. Başkan Tuna da, engelli gençlerle birlikte zeybek oynayarak onların mutluluğuna ve heyecanına ortak olurken, engellilerin toplumsal hayata katılımlarında engel tanımadıklarını da gösterdi. Etkinlikte konuşan Başkanı Tuna, Belediyesi olarak engel tanımayan bireylere daha engelsiz bir yaşam sunabilmek için göreve geldikleri 14 yılda birçok proje ürettiklerini ve ilçe genelindeki fiziki şartları iyileştirdiklerini söyledi. Kent genelindeki engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Tuna, Engellilerimize acıyarak değil, onların var olan zor şartlarına faydalı olabilmek için destek olmalıyız. Bu kapsamda engellilerimizin sosyal hayata, istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla birçok proje ürettik ve hayata geçirdiğimiz Engelliler Akademimizde onlara çeşitli branşlarda mesleki eğitimler veriyoruz. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için biz güne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Engelliler gününü sadece bir gün sembolik olarak kutlamak değil, her gün farkında olmak gerekir. Engelliler akademimizde, onların daha iye rehabilite olabilmelerinde ve yeteneklerini geliştirmelerinde katkı sağlayacak ne kadar proje var ise bilimin ışığında hocalarımızın nezaretinde hepsini yapmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Beyazay Derneği Şube Başkanı Gökhan Arsu ise engellilerin her zaman yanında olan ve her türlü imkanı sunan Başkan Tuna\'ya teşekkür ederek, bir plaket verdi.