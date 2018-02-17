(Görüntülü Haber) Engelli genç ve onu öldürüp intihar eden annesi toprağa verildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, yüzde 99 engelli serebral palsi hastası oğlu Eyüp Öztürk\'ü (17) tekerlekli sandalyesinde otururken başından av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra başına dayadığı aynı silahla intihar eden Seher Baş (35), oğluyla yan yana toprağa verildi.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Hacıkaplanlar Mahallesi 1071 Sokak\'ta meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan Seher Baş, apartmanın giriş katındaki evde birlikte yaşadığı yüzde 99 engelli serebral palsi hastası oğlu Eyüp Öztürk\'ü, tekerlekli sandalyesinde televizyon izlerken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Anne Baş, ardından oğlunun cesedi yanında kendisini başından vurarak canına kıydı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası anne ve oğlunun cesedi, yakınlarına teslim edildi.



Honaz ilçesi Aydınlar Mahallesi\'ne getirilen Seher Baş ve oğlu Eyüp Öztürk\'ün cenazeleri, ikindide kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, Seher Baş\'ın 1 yıl önce boşandığı eşi İbrahim Öztürk de katıldı. TCDD\'de çalışırken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevine konulan Öztürk\'ün kasım ayında tahliye olduğu öğrenildi.

