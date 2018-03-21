(Görüntülü Haber) Engelli badmintoncuya özel tekerlekli sandalye

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da engelli badminton sporcusu Özge Şanlı\'ya Vali Şerif Yılmaz\'ın talimatıyla alınan özel tekerli sandalye teslim edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından satın alınan ve ölçülerine göre yapılan özel müsabaka tekerlekli sandalyesi 3 yıldır badminton sporuyla uğraşan 19 yaşındaki Özge Şanlı\'ya, Valilik toplantı salonunda törenle teslim edildi. Programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Güven ve badminton antrenörü Gönül Karaman da katıldı. Destekleri dolayısıyla Vali Şerif Yılmaz olmak üzere kurum müdürlerine, antrenörüne ve ilgili tüm personele teşekkür eden Özge Şanlı, daha rahat hareket edebileceği tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Vali Yılmaz da hayata küsmeden badminton sporuyla uğraşarak dezavantajlı gruplara örnek teşkil eden Özge Şanlı\'yı hayata pozitif bakarak sosyal hayat içerisinde yer aldığı için tebrik etti. Engellerin hiçbir önemi olmadığını vurgulayan Vali Yılmaz, önemli olanın beyindeki engelleri kaldırmak olduğuna işaret etti. Teknolojinin, imkanların eskisi gibi olmadığını aktaran Vali Yılmaz, şöyle dedi: \"Hamdolsun devletimizin de imkanları var, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Dezavantajlı gruplar diye tabir ettiğimiz sadece engelli vatandaşımız için değil, yaşlılar için, yine çocuklar için, kadınlar için, dünya kadar pozitif ayrımcılık yapılarak hizmet üretilmeye çalışılıyor. Uzun yıllar unutulan sosyal devlet olmanın gerekleri bir bir yerine getirilerek hamdolsun vatandaşımızın elinden tutuluyor. Bugün de bizler buna vesile oluyoruz ama esas olan devletin bu imkana kavuşması. Bunu sağlayacak hem iradeye, hem ekonomik güce kavuşmasıdır. Bugün hiçbir vatandaşımızın engelli olarak söylüyorum, engelinden dolayı bir takım yaşantılarında kısıtlılık veya azlık olacağını düşünmemesi lazım. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız, bu imkanları da kullandırıyoruz. Özge\'nin dediği gibi de önemli olan dışarıya çıkıp herkesin bir arada yaşamasıdır. Bu kaynaşmayı temin etmemiz lazım. Zaten temin ettikten sonra hiç kimsenin elinden tutmasına gerek yok. Çok şükür kendisi yürüyüp gidiyor, bunu sağlamaya çalışıyoruz.\"