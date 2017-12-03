(Görüntülü Haber) Engelleri aşmak için Avrupa’dan Asya’ya pedal çevirdiler

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından bu yıl 8\'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Barikat Film Festivali kapsamında \'Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji\' etkinliği düzenlendi. Engelli bireyler oluşturdukları bisiklet kortejiyle Avrupa\'dan Asya\'ya geçti. Bağcılar Belediyesi\'nin ev sahipliğinde bu yıl 8\'incisi gerçekleştirilen \"Uluslararası Barikat Film Festivali\" kapsamında engellilerin önündeki barikatların kaldırılması için farkındalık yaratmak amacıyla \"Sessiz Çığlık Bisiklet Korteji\" düzenlendi. Şişli\'den bisikletleriyle yola çıkan engelliler, oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne gelip burada balon patlatıp, zil ve düdük çaldı. \"ZİHİNLERDEKİ ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ\" Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da engelli bireyleri bu özel günde yalnız bırakmadı. Çağırıcı, bisikletine binerek onlarla birlikte pedal çevirdi. Bu etkinlikle zihindeki engelleri kaldırmayı amaçladıklarını anlatan Başkan Çağırıcı, “Bizim yapmış olduğumuz etkinlik zihindeki engelleri kaldırmak. Eğer zihinlerdeki engelleri kaldırırsak hiçbir engelin kalmadığını göreceğiz. Bundan sonraki süreçte kimsenin engelli olmaması dileğiyle Dünya Engelliler Gününü icra ediyoruz. Bu amaçla bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeyiz. Bu vesileyle de 15 Temmuz şehitlerimizi de yad ediyor rahmetle anıyoruz” dedi. Festival Başkanı Hüseyin Nacar da engellilerin sesini duyurmak için burada olduklarını söyleyerek \"Amacımız engelli kardeşlerimizin sesi, gözü ve kulağı olmak. \'Bir düş kuruyoruz barikatları kaldırmak için\' diyerek çıktığımız bu yolda onların seslerini dünyanın dört bir yanına duyurmak için yüzlerce bisikletli ile pedal çevirdik\" diye konuştu. “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADILAR” Konuşmaların ardından 1 saat kapalı kalan köprü, araç trafiğine açıldı. Etkinliğin devamında engelli vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Abidesi\'nde şehitler için dua edip karanfil bıraktı. Etkinlik Üsküdar Meydanı’nda sona erdi.