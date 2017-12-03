(Görüntülü Haber) Engeliler Ata'ya yürüdü

Latif SANSÜR KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde, engelliler, ailelerinin de katılımıyla Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı\'na yürüdü. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Kuşadası Engelliler Derneği Erdoğan Öven Engelliler Köyü\'nde eğitim gören engelliler ve yakınlarının katılımıyla kutlandı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı\'nda toplanan engellilerin yürüyüşüne, duyarlı vatandaşlar da destek verdi. Kalabalık, Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Bulvarı güzergahını takip ederek Atatürk Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüşün sonunda Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler\'in iki engelli ile birlikte Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Dernek Başkanı Canan Güler, gerçek engelin düşüncelerde olduklarına inandıklarını belirterek, En büyük engel sevgisizliktir dedi. Kuşadası halkı ile Engelliler Köyü\'nün ilk filizlendiği 1995 yılından bu yana engelleri aşmaya başladıklarına dikkati çeken Güler, sözlerini şöyle sürdürdü Devlet temsilcilerinden, belediyeden, ilçemize gelen konuklarımızdan, 7\'den 70\'e tüm Kuşadalılar\'dan destek alarak köyümüzü geliştirdik. Halk Eğitim Merkezi ve Belediyemizin açtığı drama, tiyatro, el becerileri geliştirme kurslarıyla öylesine mutlu bir tablo oluştu ki, o köy engelsiz, sevgi köyü oldu. Engelli olmak asla üretmeye, öğrenmeye eğlenmeye, mutlu olmaya özgür olmaya engel değildir. Hayatı paylaşmaya hiç engel yoktur. Özgür olmanın, birey olmanın, üretebilmenin sosyal hayatın içinde olmanın, hatta haklarını savunabilmenin önemini, gayretini, yaşam için verilen mücadelenin düzenlenebildiğini hep beraber yaşayarak öğrendik, başardık, başarmaya devam edeceğiz. Sizlerin yarattığı Erdoğan Öven Engelliler Köyü sonsuza kadar yaşatılmalıdır. Köyümüzü yaşatmak için engel yoktur. Engele engel ol. En büyük engel sevgisizliktir. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, bazı meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğunun katıldığı tören, hep birlikte İzmir Marşı söylenerek sona erdi.