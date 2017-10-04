(Görüntülü Haber) Emrah Serbes'in yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu\'nda geçen 22 Eylül\'de meydana gelen, yazar ve senarist Emrah Serbes\'in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazada, diğer otomobilde bulunan sürücü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'ten sonra tedavi altında bulunan eşi Nilgün Özçelik de yaşamını yitirdi. İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen \'Behzat Ç.\' dizisinin de senaristi olan yazar Emrah Serbes\'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 11 gündür yaşam mücadelesi veren Özçelik hayatını kaybetti. Emrah Serbes\'in sürücü olduğunu sonradan itiraf ettiği kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi. Özçelik\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Nilgün Özçelik\'in cenazesi Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde, eşi Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in yanında toprağa verilecek. SÜRÜCÜ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ Bir ailenin yok olduğu kazada \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı. İKİ ARKADAŞIN İFADELERİ GERÇEK DIŞI ÇIKTI Kazadan sonra vicdan azabı çektiğini söyleyerek sosyal medya üzerinden itiraf mektubu paylaşan Emrah Serbes\'in savcının ve ailenin şüpheleri sonucunda derinleştirilen soruşturmasında hem itiraf mektubundaki hem de kazadaki ifadesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Kaza sonrası sürücü olduğunu sosyal medya üzerinden itiraf eden Serbes, yağış nedeniyle kaygan olan zeminde durabilmek için frene bastığını ancak duramadıklarını öne sürmüştü. Ancak kaza tutanağında Serbes\'in kullandığı araçta çarpma noktasından önce herhangi bir fren izine rastlanılmadığı belirtildi. Kaza tutanağına göre Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen sürücüsü daha sonradan Emrah Serbes olduğu ortaya çıkan 34 NT 5005 plakalı otomobil hızla çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar atarak 16 metre savruluyor. Serbes\'in kullandığı araç ise 207 metre sonra bariyerlere çarparak durabiliyor. Kazaya etken olabilecek yol sorununun olmadığının da belirtildiği kazada Emrah Serbes\'in kullandığı araç için \"Bu kazanın oluşumunda 34 NT 5005 plakalı hususi otomobili kullanan Kenan Doğru, 2918 sayalı K.Y.T kanununda yer alan sürücülere ait ihlallerden 56/1C (önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafeden izlememek) kuralını ihlal ettiği, diğer araç sürücüsünün herhangi bir kusurunun bulunmadığı kaza yerinde yapılan ölçüm inceleme ve sürücü beyanından anlaşılmıştır\" denildi. 112\'Yİ ARAMADIKLARI DA BELGELENDİ Emrah Serbes\'in itiraf mektubunda kazadan sonra \"Araçtan çıktık, yerde yatan kızı görünce ambulansı aradık\" sözlerinin ardından yapılan araştırmalar sonunda Serbes ve arkadaşının telefonlarından 112\'ye herhangi bir çağrı yapılmadığı anlaşıldı. KENAN DOĞRU\'NUN İFADESİ DE ÇÜRÜTÜLDÜ Soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıkmıştı. Kazayla ilgili ifadesinde \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleriyle gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. AİLE İTİRAFA İNANMADI Yaşanan tüm bu gelişmelere ise Özçelik ailesi, Emrah Serbes\'in gerçeğin ortaya çıkacağını anladığı için itiraf mektubunu paslaştığını söyledi. Ailenin avukatı Burcu Ece Güler, kazadan sonra Emrah Serbes\'in alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi ile kaza tutanaklarında adının yer almaması üzerine ailenin şüphelendiğini ifade etti. Savcının aracın hava yastıkları üzerindeki kan izlerinden DNA testi istemesinin ardından ise Serbes\'in teslim olma senaryosu yazdığını belirten Güler, \"Emrah Serbes olayın ilk anından bugüne kadar geçen sürede olayı üstlenmemiş, kazayı Kenan Doğru yapmış gibi göstermiştir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kendini vicdanlı bir vatandaş imajı çizmeye çalışmıştır. Savcılık, kaza sonrası telefon kayıtlarının incelenmesi, Emrah Serbes\'in aracındaki hava yastıkları üzerindeki kan izlerinin adli tıpa gönderilerek DNA istenmesi, emniyet kemerinin vücutta bıraktığı izlerin tespit edilmesi yönünde karar verdi. Kenan Doğru\'nun tutuklu olduğu cezaevine gidilecekti. Adli tıptan da randevu alınmıştı. Bunun üzerine gerçeğin ortaya çıkacağını anlayan Emrah Serbes, sosyal medya gücünü kullanmış ve yazdığı senaryoya uygun davranmıştır. Çünkü Serbes\'in bir takip kitlesi var. Tabi ki buna aile de inanmamıştır\" dedi.