T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Emrah Serbes'in arkadaşının ifadesini de görüntüler yalanladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, teslim olan 'Behzat Ç

01 Ekim 2017 17:06

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR - Aydın Otoyolu\'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik\'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, teslim olan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes\'in yanındaki arkadaşı Kenan Doğru\'nun ifadesindeki \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ailenin yola çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde aracın lambalarının yandığı görülüyor. İzmir- Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül\'de meydana gelen kazada İzmir\'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen iddiaya Kenan Doğru\'nun kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik\'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde toprağa verildi. Kazadan 6 gün sonra ise \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru\'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı. Emrah Serbes\'in kazadan hemen sonra alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine ailenin şüphesi üzerine derinleştirilen soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru\'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili ifadesinde \"Çarptığımız aracın arka lambaları silikti\" diyen Doğru\'nun ifadesinin ortaya çıkan görüntülerle gerçeği yansıtmadığı belgelendi. Özçelik\'in ailesinin kazadan önce yola çıkışı oturdukları sitenin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde Ayhan Özçelik\'in idaresindeki araç siteden çıkarken frene basıyor ve lamların yandığı açık bir şekilde görülüyor. Özçelik Ailesi\'nin avukatı Burcu Ece Güler, görüntüleri delil olarak mahkemeye vereceklerini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAAydın OtoyoluAyhanZeynepEmrah SerbesKenan DoğruAileninAydın Otoyolu Torbalı KavşağıEylülAydınTVNTKazayıKazadaNilgünTorbalı Devlet HastanesiYoldaEgeHastanesiBuradaManisa Soma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24