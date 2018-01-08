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(Görüntülü Haber) Emniyet müdürünün kurtardığı yavru atmaca korumaya alındı

DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli'nin, bir köpeğin ağzında götürürken kurtardığı bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmaca korumaya alındı

08 Ocak 2018 17:28

DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli\'nin, bir köpeğin ağzında götürürken kurtardığı bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmaca korumaya alındı. Dinar İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, önceki gece geç saatlerde Dinar Cumhuriyet Meydanı\'nda bir köpeğin ağzında yavru atmaca olduğunu fark etti. Küpeli, köpeğin ağzından kurtardığı atmacayı İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirdi. Geceyi burada geçiren atmaca için dün sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sandıklı Şefliği ekiplerinden yardım istendi. Sandıklı ilçesinden gelen doğa koruma ekipleri bitkin ve uçamayacak durumdaki yavru atmacayı Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli\'den teslim aldı. Özel kafese konulan atmaca tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi\'ne gönderildi.

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