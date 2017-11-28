(Görüntülü Haber) Emine Erdoğan: İnsan, insana zimmetlidir (2)

ÖĞRENCİLERLE İLK FİDANI DİKTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, \'Gönül Elçileri Projesi\'nde, 79 ilin vali eşleriyle Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz\'la bir araya gelmesinin ardından ikinci projeyi de hayata geçirdi. \'Bereket Ormanları Projesi\' kapsamında, otelin bahçesinde ilk fidanın dikimini öğrencilerle yapan Emine Erdoğan, fidanlara can suyunu verdi. Konak, Menderes ve Aliağa ilçelerine canlı bağlantı yaparak, kaymakamlarla görüşen Erdoğan, oralarda da fidanların toprakla buluşmasını bağlantı aracılığıyla izledi.