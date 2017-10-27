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Sağlık

(Görüntülü Haber) Emekli öğretmen oganlarıyla 3 kişiye can oldu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Düşme sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen emekli öğretmen 75 yaşındaki Arif Ören'in 2 böbreği ve karaciğeri Ankara'da 3 kişiye nakledildi

27 Ekim 2017 18:20

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Düşme sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen emekli öğretmen 75 yaşındaki Arif Ören\'in 2 böbreği ve karaciğeri Ankara\'da 3 kişiye nakledildi.

Eskişehir\'de ikamet eden emekli fizik öğretmeni Arif Ören düşme sonucunda yaralandı. Beyin kanaması geçiren Ören, Eskişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Arif Ören\'in beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Ören\'in organlarını bağışladı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakli ekibi Eskişehir\'e gelerek Ören\'in 2 böbreği ile karaciğerini yapılan operasyonla alıp Ankara\'ya götürdü. Ören\'in bir böbreği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki bir hastaya, diğer böbrek ve karaciğer de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde organ bekleyen 2 hastaya nakledildi.  

Arif Ören\'in kızı Neşe Mızraklı, babasının geçen hafta düşme sonucunda yaralandığı ve kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine organlarını bağışladıklarını söyledi. Mızraklı şöyle konuştu:

\"Babam fizik öğretmeniydi. Hayatı boyunca vatanına ve milletine yararlı olmaya çalıştı. Geçen hafta düştü. Beyin kanaması geçirdi ve beyin ölümü gerçekleşti. Babam ölürken de insanlara faydalı oldu. 3 kişinin canını kurtardı. Böbreklerini ve karaciğerinin diğer hastalara bağışlanması konusunda sağolsun Eskişehir Devlet Hastanesi yetkilileri bizden gerekli izinleri alarak 3 kişiye can verilmesini sağladılar. Biz de tereddütsüz izin verdik. Eskişehir Devlet Hastanesi yetkililerine burada çok teşekkür ederim. Hem babamla çok iyi ilgilendiler, hem de alınması gereken kararların alınmasında, yapılması gereken işlemlerde çok hızlı davrandılar.

Babam ölürken de birilerine hayat verdi. Biz, babam adına çok muyluyuz.\"

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