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(Görüntülü Haber) Elektrik ısıtıcısı eşyaları tutuşturdu, 3 çocuk dumandan etkilendi

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) -DÜZCE'de, elektrik ısıtıcısının eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 çocuk tedavi altına alındı

05 Mart 2018 19:24

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) -DÜZCE\'de, elektrik ısıtıcısının eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 çocuk tedavi altına alındı. Saat 13.00 sıralarında, Düzce Camikebir Mahallesi 657 Sokak üzerinde 3 katlı binanın 2\'nci katındaki dairede oturan Afgan uyruklu Vinsan Beşir\'e ait dairede yangın çıktı. Elektrik ısıtıcısının eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Evden gelen bağrışma seslerini duyanlar içeri girerek evde bulunanları dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 3 çocuğa ise 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Çocuklar tedavileri için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangında dairede hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

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