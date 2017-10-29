T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Elazığ'da yemekten zehirlenen 40 işçi, hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan 40 kadar işçi, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırdı

29 Ekim 2017 00:32

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan 40 kadar işçi, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırdı.

Şehir hastanesi inşaatında çalışan işçiler, öğle yemeğinde tavuk yedi. Bir süre sonra bazı işçilerde mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 40 kadar işçi, ambulanslarla Eğitim Araştırma ile Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELAZIĞ DHAELAZIĞBirRahatsızlananEğitim AraştırmaFıratHastanesiTedaviye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24