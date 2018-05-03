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(Görüntülü Haber) Elazığ'da trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Erkan BAYELAZIĞ,(DHA) Elazığ - Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi

03 Mayıs 2018 15:46

Erkan BAYELAZIĞ,(DHA) Elazığ - Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Elazığ-Bingöl karayolunda dün meydana gelen krazada; karşı şeride geçmek isteyen bir araç, yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile iki araç karşı şeritteki araziye sürüklenerek, durabildi. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydana gelen trafik kazası, bölgedeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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