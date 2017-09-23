(Görüntülü Haber) Elazığ'da fuhuş operasyonu:5 kişi tutuklandı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, yaşı küçük çocuklara cinsel istismar, fuhuş için yer temini ve aracılık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5\'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çocuklara cinsel istismar, fuhuş için yer temini ile aracılık etme suçlarına yönelik operasyon başlattı. Elazığ merkez ve bazı ilçelerde belirlenen adreslere bugün sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada sorguları tamamlanan sanıklar bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevkedildi. Savcıya verdikleri ifade sonrası tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedilen 14 sanıkdan biri kadın 5 kişi tutuklanırken, 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.