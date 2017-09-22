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(Görüntülü Haber) Elazığ'da FETÖ'den 13 kişi tutuklandı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

22 Eylül 2017 19:06

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında \'ByLock\' kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Eylül günü, Elazığ merkezli, 14 ilde düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyiye sevk edildi. Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkan şüphelilerden, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu ve \'ByLock\' kullandıkları iddiasıyla 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aynı davadan tutuklu bulunan 10 sanığın adliyedeki ifadesi ise sürüyor.

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