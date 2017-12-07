(Görüntülü Haber) Elazığ'da 63 kilo esrar ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerin son 1 hafta içerisinde yaptığı ortak operasyonlarda toplam 63 kilo esrar ele geçirildi. Jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonla ilgili Elazığ Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi: \"Huzur ve güvenliğin azami hassasiyetle sağlandığı ilimizde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara göz açtırılmıyor.İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yaptığı 13 başarılı çalışmayla; 63 kilogram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 36 gram eroin ve 19 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Polis ve Jandarma güçlerimiz marifetiyle uyuşturucu ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.\"