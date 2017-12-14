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(Görüntülü Haber) El yapımı patlayıcıyı atıp kaçtı (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı

14 Aralık 2017 15:27

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli kayıplara karışırken, patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştu.

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HaberKamera CengizDHA Ümraniye Baraj Yolu Caddesi

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