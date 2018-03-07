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(Görüntülü Haber) (ek bilgi ve polis kamerası görüntüsüyle) SULTANGAZİ'DE YÜRÜYÜŞ DERGİSİNE OPERASYON

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Sultangazi'de Yürüyüş dergisine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

07 Mart 2018 18:56

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Sultangazi\'de Yürüyüş dergisine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Zübeyde Hanım Mahallesi\'ndeki operasyona çok sayıda polis katıldı. Operasyona polis helikopteri de destek veriyor. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. DHKP-C terör örgütünün şifreli mesajlarının yayınlandığı belirtilen Yürüyüş dergisine yönelik operasyonda T.O adlı kişi gözaltına alındı. Gözaltına alının kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne görüntüldü. Görüntü Dökümü: ----------- -Polis kamerasından operasyon anı -Polis helikopteri -Zırhlı polis araçları -Özel harekat polisleri -Detaylar

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