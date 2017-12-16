(Görüntülü Haber) Eğitimde en fazla ihracat yapan vakıf üniversitesi BAU oldu

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl ikincisi yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında ödüller sahiplerini buldu. Eğitim dalında Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) vakıf üniversiteleri arasında bu yıl da birinciliğin sahibi oldu. Türkiye\'nin en başarılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Maliye Bakanı Nabi Ağbal ve farklı sektörlerden liderler katıldı. Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu\'nun açılış konuşmasıyla başlayan tören TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin konuşmalarıyla devan etti. Açılış konuşmalarının ardından ihracat alanında başarılı olan kurum ve firmalara ödülleri takdim edildi. Eğitim alanında en fazla hizmet ihracatı yapan vakıf üniversitesi ödülüne layık görülen Bahçeşehir Üniversitesi\'nin ödülü BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın aldı. \"EN FAZLA ULUSLARARASI ÖĞRENCİSİ OLAN VAKIF ÜNİVERSİTESİYİZ\" Bu ödülü ikinci kez aldıkları için oldukça mutlu olduklarını dile getiren Prof. Dr. Yalçın, \"Bir ülkenin özellikle yumuşak gücünü oluşturan unsurlar o ülkelerde yetişmiş, ülkeyi bilen insan gücüdür. Biz meseleye bu açıdan bakıyoruz. Elbette ödül almak, birinci olmak çok güzel ama önemli olan bu alana katkı sağlayabilmek. Eğitim ihracatı Türkiye\'deki eğitim sisteminin tanıtılması açısından da çok önemli. Batıdaki gelişmeler sonucunda özellikle Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden artık Türkiye\'ye yönelim var. BAU olarak kurulduğumuz günden bu yana uluslararasılaşmayı birinci plana koymuş bir üniversiteyiz. Geldiğimiz noktada şu anda en çok uluslararası öğrencisi olan vakıf üniversitesiyiz. Eğitim ihracatı alanında da birinciliği aldık\" diye konuştu. \"BİR İNSANIN EĞİTİLMESİ EN AZ ÜÇ NESLE ETKİ EDER\" \"Bu ithalatı olmayan bir ihracat\" diyen Prof. Dr. Yalçın, \"Çünkü ithal ettiğiniz bir ürünü ihraca dönüştürürseniz maliyet çok daha farklı olur. Ama bu sıfır ithalatı olan bir ürün. Ayrıca gelecekte de ihracata artı bir yatırım sağlayacak. Beşeri sermaye maddi sermayeye benzemez. Bir insanı eğittiğiniz zaman mevcut ülkede en az üç nesle etki edecek bir insan eğitmiş oluyorsunuz\" diyerek konuşmasını sürdürdü. \"300 BİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ HEDEFİNE 2 YILDA ULAŞABİLİRİZ\" Şu anda dünyada beş buçuk altı milyon arası hareket halinde olan ve ülkelerinin dışında eğitim gören öğrenci olduğunu belirten Prof. Dr. Yalçın, \"Türkiye\'nin bu paydan büyük bir kısmı alması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız olsun Başbakanımız olsun hedefi 300 binin üzerinde gösteriyorlar ama şu anda ülkemizde bu sayının üçte biri kadar yabancı öğrenci var. Potansiyelimiz yüksek. Bu konuda hem YÖK hem de bakanlıklar tarafından yapılması gereken çalışmalar var. Eğer gerekli çalışmalar yapılır, önümüz açılırsa 300 bin sayısına iki senede ulaşmak gayet kolay olur\" dedi.