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Eğitim

(Görüntülü Haber) Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan: Yeni bir rejim inşası eğitim sistemi üzerinden yapılıyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- EĞİTİM-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yeni bir rejim inşasının eğitim sistemi ve çocuklar üzerinden yapıldığını öne sürdü

23 Eylül 2017 21:42

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- EĞİTİM-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yeni bir rejim inşasının eğitim sistemi ve çocuklar üzerinden yapıldığını öne sürdü. Mersin\'de Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu\'nda düzenlenen \'Laik, Demokratik, Bilimsel Eğitim İstiyoruz\' isimli panele katılan Feray Aytekin Aydoğan, şunları söyledi: \"Çocuklarımıza \'Paran kadar eğitim ve özelleştirme\' politikalarını da dayattığını biliyorduk. \'4+4+4\' sisteminden sonra da, 2012\'den bu yana İmam Hatipler Okullarına giden öğrenci sayısı 7 kat artarken, özel okullara giden öğrenci sayısı 12 kat arttı. Gerici olduğu kadar da sosyal devleti yok eden, çocuklarımıza paran kadar eğitimi dayatan ve yoksul çocukların eğitim haklarını tamamen ortadan kaldıran bir projedir. Ciddi anlamda çok karanlık bir tablo. Yeni bir rejimin inşası eğitim sistemi ve çocuklarımız üzerinden yapılıyor. Yeni rejim inşası konusunda çok yol kat etmiş durumdalar.\'\'

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