(Görüntülü Haber)  Eğitim-Sen Genel Başkanı Aydoğan panele katıldı



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, OHAL sürecinde yaşanan meslekten ihraçlara değinerek, \'\'İhraçların yüzde 97\'si diğer sendikalar ve sendikasızlardan\'\' dedi.



KESK\'e bağlı Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Tokat\'ta düzenlenen \'Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri\' paneline konuşmacı olarak katıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Toplantı salonunda düzenlenen panele Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feramus Şahin, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Panelde konuşan Feray Aytekin Aydoğan OHAL sürecine rağmen Eğitim-Sen olarak Türkiye?nin birçok ilinde sokağa çıkmaya devam ettiklerini söyledi. Aydoğan, \'\'İstanbul\'da 36 haftadır ihraç edilen arkadaşlarımız sokağa çıkıyor. Tüm bunlara rağmen direnen tek sendika olma ve gerçek sendika olma özelliğimizi de koruyoruz. İhraçlara baktığımızda sadece bizden mi ihraç var. Aslında ihraçların yüzde 97?si diğer sendikalar ve sendikasızlardan. Bizim dışımızda bütün sendikalardan ihraç var. Peki onlar ne yaptılar. Onlar arkadaşlarını ihbar ettiler, yalnız bıraktılar, sabahtan akşama birlikte olan, beş vakit namaza birlikte gittikleri yan komşularını ihbar ettiler ve her anlamda da yalnız bıraktılar. Şu anda baktığımızda hiçbiri birbirine güvenmiyor. Bu ihraçların içerisinde Eğitim Bir-Sen\'liler, Türk Eğitim Sen?liler çoğunluğu oluşturmakta. Eğitim İş ve sendikasızlar da var. Sürgünler sürecinde de yaşadığımız gibi arkadaşlarına sahip çıkan, arkadaşlarının yüreğini yüreğinde hisseden her türlü mağduriyetine sahip çıkarak koruyoruz ve korumaya da devam edeceğiz\'\' dedi.