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(Görüntülü Haber) Efsane başkan anıldı

Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA) ADANA eski Belediye Başkanı Ege Bağatur, ölümünün 27

15 Kasım 2017 20:47

Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA) ADANA eski Belediye Başkanı Ege Bağatur, ölümünün 27. yıldönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal kültür Merkezi\'nde düzenlenen anma etkinliğine katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ege Bağatur\'un en dürüst yöneticilerden biri olduğunu söyledi. Başkanlık mazbatasını aldıktan sonra Ege Bağatur\'un mezarını ziyaret ettiğini belirten Karalar, \"Bazı önemli değerleri hatırlama açısından ziyareti gerçekleştirdim. Ege ağabeyin yapmış olduğu hizmetleri sürdürme azmi ve kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz\" dedi. Bağatur Ailesi\'nin de katıldığı etkinlikte konuşmaların ardından Ege Bağatur için hazırlanan slayt gösterisini de katılımcıları duygulandırdı.

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