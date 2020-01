(Görüntülü Haber) Edirne'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde ekili araziler sular altında kaldı. Kentte cadde ve sokakları göle çeviren yağmur sularının, Tunca Nehri\'nin geçtiği, Sarayiçi Er Meydanı\'nda bulunan Fatih ve Kanuni köprüleri\'nin olduğu bölümlerde nehir yatağından taştığı görüldü. Meteoroloji ise gece yarısından itibaren kentte kar yağışının yaşanacağı uyarasın9ı yaptı. Edirne\'de hafta sonu etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte son 48 saate metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bir çok ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Edirne\'de yağış nedeniyle, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı\'nın bulunduğu alandan geçen Tunca Nehri, Fatih ve Kanuni köprülerinin gözlerinin bulunduğu en üst noktaya kadar yükselen su nedeniyle nehir yatağından zaman zaman taştığı görüldü. Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karağaç Mahallesi\'ni bağlayan Tunca Köprüsü\'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehir debisi 20 metre küp/saniyeden yaklaşık 4 kat artarak, 88 metreküp/saniye yükseldi. AFAD ekipleri her ihtimale karşı tedbir alırken, yetkililer her hangi bir taşkının söz konusu olmadığını belirtti. KAR GELİYOR Edirne Meteoroloji yetkilileri, yağmurun bu gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacağını söyledi. Yetkililer, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın gece eksi 4 dereceye düşmesiyle kar yağışının yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceğini, kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulacağını söyledi.