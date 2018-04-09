(Görüntülü Haber) Edirne'de 60 kilo uyuşturucuya 5 tutuklama (YENİDEN)

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Yunanistan\'dan yasa dışı yollarda getirdikleri 60 kilo \'skunk\' adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunanistan\'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yasa dışı yollara sınırdan geçirilen uyuşturucunun taşındığı otomobil, Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, paketler halinde 60 kilo \'skunk\' adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.Ç., Z.T., A.A., T.B. ve Ö.K. gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüpheliler Edirne Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Uzunköprü Adliyesi\'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler \'uyuşturucu ticareti\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen 60 kilo uyuşturucu maddesinin piyasa değerinin 700 bin lira olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.