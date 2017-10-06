(Görüntülü Haber) Edirne'de 5'inci kitap fuarı açıldı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE Belediyesi tarafından bu yıl 5\'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtı. Prof. Dr. Emre Kongar\'ın onur konuğu olduğu kitap fuarında konuşan Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, \"Bu milleti öyle bir böldüler ki, eğer Atatürk\'ü seviyorsanız, Kabe\'yi sevmemek zorundasınız. Cumhuriyetçi iseniz Osmanlı\'yı kötülemek zorundasınız. Ben bunu tümüyle reddediyorum, Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Camiye giden de bizim vatandaşımız, meyhaneye giden de bizim vatandaşımız\" dedi.



Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 5\'nci Kitap Fuarı, tarihi Ekmekçi Ahmet Paşa Kervansarayı\'nda açıldı. Fuarın açılış programına, Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Prof. Dr. Emre Kongar ile çok sayıda davetli katıldı. Geçen yılki fuarın 45 bin ziyaretçiye ulaştığını kaydeden Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Belediyecilik sadece, çöp toplayan, şehrin alt yapı hizmetlerini gören, insanların evlerine rahat gidip gelmelerini sağlayan bir anlayış artık yok. Bunlar zaten belediyeciliğin temel görevleri, kimsenin söylemeden yapılması gereken görevler. Günümüzde asıl belediyecilik kültürle, sanatla, şehrin sosyal ve kültürel dönüşümüne yaptığımız katkı ile ölçülen faaliyetler. Kaybettiğiniz her şeyi yerine koyabilirsiniz. Ekonomi bozulur, düzeltirsiniz, yollar bozulur, yapılır. Ama bir milleti millet yapan, bir ülkeyi ülke yapan, bir devleti devlet yapan kültürü, sanatı hayatınızdan çıkarırsanız, maalesef onu yerine bir daha koyamazsınız\" dedi.



Fuara onur konuğu olarak katılan Prof. Dr. Emre Kongar, Atatürk devrimlerinin sanayi devrimini kaçırmış, yıkılan Osmanlı İmparatorluğu\'nun çağdaş ülkeler düzeyine erişmesi için yapıldığını kaydederek, \"Bu devrimlerin temelinde kültür yatar. Sanayi devrimi, yazılı kültürdür, romandır, kitaptır. Şimdi biz elektronik kültürle birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla biz yazılı kültür dönemini yaşamadan, işitsel kültür döneminden elektronik kültür dönemine atladık. İnsanlık tarihinin temelini teşkil eden kitap, roman çok eksiğimiz var\" diye konuştu.



\'OSMANLI DA BİZİM, CUMHURİYET DE BİZİM\'



Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, fuarın onur konuğu Prof. Dr. Kongar\'a üzerinde Selimiye Camii silueti olan tabak hediye etti. Daha önceki gelişinde Kongar\'a Edirnekari tablosu verdiğini anlatan Gürkan, bu kez üzerinde Selimiye Camii olan tabak vermesini şöyle anlattı:



\"Ben Selimiye camili tabak istediğimde, bizim arkadaşlarımız garip garip baktılar. CHP\'li ve sosyal demokrat bir belediye başkanı hediye verecek. Alacak kişi de sosyal demokrat Prof. Dr. Emre Kongar, hediye ise çini tabaklı Selimiye Camii. Aslında sorun burada, bu milleti öyle bir böldüler ki; eğer Atatürk\'ü seviyorsanız, Kabe\'yi sevmemek zorundasınız. Cumhuriyetçi iseniz Osmanlı\'yı kötülemek zorundasınız. Ben bunu tümüyle reddediyorum. Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim. Camiye giden de bizim vatandaşımız, meyhaneye giden de bizim vatandaşımız. Bizim görevimiz onların nereye gidecekse özgürce gitmelerini sağlamak, bizim en büyük hedefimiz bu\"



15 EKİM\'E KADAR AÇIK KALACAK



Kitap fuarı, kurdela yerine bu kez Prof. Dr. Kongar\'ın çaldığı okul ziliyle açıldı. 46 seçkin yayınevi ile 87 yazara evsahipliği yapacak olan Edirne 5\'nci Kitap fuarı, 15 Ekim 2017 tarihine kadar ziyarete açık olacak.