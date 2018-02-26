(Görüntülü Haber) Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kent kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santime ulaşırken, trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarına başladı.



Balkanlar üzerine gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı kısa sürede yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kent yaklaşık yarım saat içerisinde beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Bazı araçlar ise kayganlaşan zemin nedeniyle yolda kaldı. Karayolları ve Edirne Belediyesi\'ne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.



Meteoroloji verilerine göre gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de ulaşımın yoğun olduğu caddelerde önlem alarak sürücüleri uyardı.