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(Görüntülü Haber) Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, polisin 25 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı

01 Kasım 2017 16:28

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'de, polisin 25 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları, evlerin altında kazılan tünellerde saklanırken yakalandı. Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Ağa Mahallesi\'nde belirlenen 25 adrese operasyon yaptı. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nden gelen 2 timin desteğinde, 4 narkotik köpeği ve 140 personel ile yapılan operasyonda toplam 31 kişi gözaltına alındı. Evlerden 4\'ünün altında tünel kazıldığı saptandı. Şüphelilerden bazıları bu tünellerde saklanırken yakalandı. Şüphelilerden 11\'inin çeşitli suçlardan arandığı belirlendi. Operasyonda yüklü miktarda esrar ve bonzai ile 3 ruhsatsız tabanca, 29 tabanca fişeği, 5 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait çok sayıda fişek, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken soruşturma sürdürülüyor.

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