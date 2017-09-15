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(Görüntülü Haber) Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi

15 Eylül 2017 19:36

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kalıcı Konutlar bölgesi ve kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıklarından şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 3 kişi polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 492 adet ecstasy hap, satışa hazır 8 küçük poşet içinde esrar, 1 el yapımı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve silahlara ait fişekler ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin yakını olan kadın, emniyetten çıkışta ve adliyeye girişte görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. Gazetecilere hakaret ve küfür eden kadın, adliye önünde yerde taş arayıp, \"Taş yok ki burada\" diyerek bir kameramana saldırdı. Araya giren polisler kadını uzaklaştırdı.

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